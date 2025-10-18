По информации издания, аналогичный статус присвоен всем объектам культурного наследия и географическим названиям, которые каким-либо образом имеют отношение к событиям Полтавской битвы. В рамках действия украинского закона о «декоммунизации» любые объекты, связанные с памятью об историческом событии, должны быть ликвидированы.

ТАСС напомнил, что ключевое сражение Северной войны — Полтавская битва — произошло 27 июня (8 июля по новому стилю) 1709 года. В этом масштабном противостоянии армии Петра I нанесла сокрушительное поражение шведским войскам Карла XII, что позволило русской стороне перехватить стратегическую инициативу. Важную роль в исторической победе сыграли и украинские воинские формирования, такие как Киевский драгунский и Черниговский полки.

Политика декоммунизации, стартовавшая на Украине в 2015 году, с 2022 года переросла в масштабную кампанию по пересмотру общего исторического и культурного наследия. Это выражается в активном сносе памятников, переименовании улиц в честь русских деятелей и изменении подходов к трактовке вклада СССР во Вторую мировую войну.

Ранее сообщалось, что в красногорском Музее Победы увековечили память более тысячи погибших спецпропагандистов.