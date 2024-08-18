Помещение для проведения религиозных обрядов обнаружили в Тульской области
Фото: [медиасток.рф]
В Тульской области 47-летняя уроженка Дагестана оборудовала помещение для проведения религиозных обрядов, сообщило «ТУЛАСМИ».
Женщина открыла кафе в селе Веневского района. Как руководитель общепита она работала официально. Однако уроженка Дагестана в здании возле кафе оборудовала отдельное место для проведения намаза, о чем не проинформировала Министерство юстиции и другие профильные ведомства.
Женщина признала вину. Она дала слово, что в ближайшее время закроет помещение и больше не будет способствовать проведению различных религиозных обрядов. Раскаивание стало смягчающим обстоятельством. Женщине назначено выплатить штраф в размере пяти тыс. руб. и выполнить данное в суде обещание.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мошенники четыре года проводили обряды, представляясь звездами «Битвы экстрасенсов».