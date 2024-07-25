В Петербурге мошенники 4 года проводили обряды от имени звезд «Битвы экстрасенсов»
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В Санкт-Петербурге мошенники выдавали себя за Олега Шепса, Фатиму Хадуеву и других звезд популярного «колдовского» шоу. Как сообщает KP.RU, недавно аферисты предстали перед судом и получили сроки.
Свои «магические» услуги предлагали Арслан Биргалин, Татьяна Саушкина и Маргарита Шаратова. Лидером являлася Арслан. Компания систематически обзванивала граждан, представлялась звездами «Битвы экстрасенсов» и проводила ритуалы за деньги. Преступную деятельность группа вела с 2017 года.
Мошенники создали сайты, которые копировали веб-страницы участников программы. Таким образом им удавалось зарекомендовать себя и обмануть пользователей. Также они совершали обзвоны.
Пострадавшими признаны 12 человек. Их обманули на разные суммы: от 10 до 250 тысяч рублей. Общая сумма наживы составила почти миллион. На удочку попались граждане, которые хотели вернуть бывших, залечить раны от неудачных отношений, поставить защиту на себя и семьи.
«Одной из потерпевших они посоветовали насыпать соль под дверь и купить новую простынь, второй пообещали поставить купольную защиту, убедив, что после этого судьба измениться к лучшему, третьего попросили во время сеанса непрерывно смотреть в зеркало. Для того, чтобы снять порчу, у потерпевших просили принести в дом горсточку земли, сглаз снимали по фотографии», — добавили в пресс-службе городской прокуратуры.
Организатору банды аферистов теперь предстоит провести в колонии строго режима пять лет. Его сообщницам назначили три и 3,5 года условно с испытательным сроком.
Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в домовых чатах.