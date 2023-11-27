Помилованного ради СВО заключенного снова будут судить в Волгограде

Гражданин Арсен Мелконян обвинялся в убийстве риелтора. Он отбывал наказание в колонии, но был помилован. Мужчина решил отправиться в зону СВО. После окончания действия контракта вернулся в родной город и сразу начал с угроз судье, родственникам бывшей супруги и ей самой, а также сотруднику изолятора, сообщает novostivolgograda.ru .

«Дело Мелконяна Арсена Воронцовича поступило 24 ноября, он обвиняется по трем статья УК РФ», — следует из документов судебного делопроизводства районного суда.

Мужчина отрицает свою вину. Он заявляет, что намерен защищать Родину и ждет, когда сможет отправиться обратно в зону СВО. Арсен Мелконян говорит, что его слова были растолкованы неправильно. Так, он действительно писал судье, но исключительно с целью узнать, как у нее дела. Никакого скрытого смысла в сообщении не было. Текст был следующим:

«Привет, дорогая, как дела? Давно не виделись, времени нет, но как-нибудь заеду, может, на дачу к тебе приеду, что-нибудь пожарим», - такое сообщение отправил экс-военный СВО судье, которая вынесла ему ранее приговор. (Текст сообщения процитировал лично Арсен Мелконян)

Мужчина рассказал, что судья, которая вынесла ему приговор, ранее работала преподавателем физики. Он давно ее знает, поэтому и решил написать сообщение.

«И она мне не ответила, я написал ей, мол, игнорируешь меня, значит не приеду и смайлик поставил — сердечко. Ни одного грубого слова или оскорбления.», - рассказал подозреваемый

Сотрудники правоохранительных органов считают, что ранее осужденный гражданин все же именно угрожал. Заведено три дела, каждое из которых будет рассматриваться в суде отдельно. Причина - разный статус людей, в адрес которых поступали угрозы.

На данный момент не решено, когда состоится первое заседание по данному делу. Материалы поступили в Краснооктябрьский районный суд. Разбираться в ситуации будет судья Юрий Третьяков.

Экс-военный СВО отбывал наказание из-за того, что в 2020 году в отделении банка при свидетелях нанес физическое увечье риелтору Роману Гребенюку. Спустя время мужчина, который самостоятельно воспитывал дочь, скончался от полученных травм в больнице. В сознание перед смертью потерпевший так и не пришел.