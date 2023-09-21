Помилованные заключенные снова отправятся в зону СВО: эксперты оценили последствия

Военные ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны РФ. В состав армии возьмут заключенных, но при условии, если они не были привлечены к ответственности из-за тяжких преступлений. Экс-заключенные могут устроиться на государственную службу. Эксперты оценили последствия такого решения правительства, сообщает newizv.ru .

Корреспонденты «Новых Известий» вступили в закрытые чаты, где общаются родственники военных ЧВК «Вагнер». Они рассказывают, что их родные испытывают сложности, когда хотят перезаключить контракт теперь уже с государством. В Росгвардии требуют предоставить большое количество различных документов и справок.

Источник из 2-го батальона московской Росгвардии рассказал, что некоторым заключенным категорически запрещено отправляться в зону СВО, например, тем, у кого были проблемы с наркотиками.

Адвокат Ирина Бирюкова высказала мнение, что принятое решение правительством неоднозначное. Зафиксированы случаи, когда заключенного помиловали. Он отправился в зону СВО, а спустя полгода вернулся в родные края. Спустя недолгий период военный СВО снова совершает противоправные действия. Чаще всего это убийства или избиение.

«Говорить о том, что уровень насилия в стране будет иметь катастрофические масштабы даже и без того, что осужденные пойдут служить в Росгвардию, кажется уже даже и не надо. Это всем понятно и говорилось не раз. Я часто летаю и сама становлюсь свидетелем различных инцидентов возвращающихся домой людей в камуфляжной форме с обычными людьми. У них абсолютное чувство превосходства над всеми и соответствующие поведение. А возражать им могут, по моим наблюдениям, только женщины. Мужчины отмалчиваются, даже если это их задевает». – отмечает адвокат Ирина Бирюкова

Психолог Дарья Яушева высказала мнение, что каждый, кто вернулся из зоны СВО, нуждается в помощи.

«Проблема в том, что всем вернувшимся из горячей зоны нужна психологическая помощь для преодоления последствий пребывания там. Эти последствия всегда есть. А некоторым нужно будет работать и с посттравматическим стрессовым расстройством, и это серьезная и ДОЛГАЯ работа», - уверена психолог Дарья Яушева

Если учитывать, что человек вдобавок находился в колонии, то он испытывал также стресс. Значит, таким людям выполнять боевые задачи в зоне СВО намного сложнее, считает психолог. Первым, кто начал набирать заключенных для выполнения боевых задач в зоне СВО, был бизнесмен Евгений Пригожин. В ЧВК «Вагнер» входило около 50 тысяч человек (по минимальным подсчетам экспертов).