В Московской области благоустроили почти 400 дворов

В Подмосковье завершились работы по благоустройству 366 дворов, в общей сложности в 2026 году в регионе проведут ремонт на 425 адресах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На данный момент выполнено 86% от общего плана, еще 60 дворов находятся в активной стадии ремонта, в 10 — работы пока не начаты. Программу уже выполнили Бронницы, Власиха, Воскресенск, Восход, Жуковский, Зарайск, Звездный городок и ряд других округов.

Благоустройство осуществляется в рамках программы «Чистый регион», наибольшее количество дворов в этом году отремонтируют в Люберцах — 35 адресов, Подольске — 24 и Раменском — 15. Специалисты обновляют асфальтовое покрытие на проездах и тротуарах, производят озеленение территорий, обустраивают парковочные карманы и устанавливают скамейки и урны.

Все работы проводятся с учетом пожеланий местных жителей. С полным перечнем адресов благоустройства можно ознакомиться на сайте.

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