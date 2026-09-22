Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в ходе ремонта моста в деревне Симбухово Наро-Фоминска

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в ходе капитального ремонта моста в деревне Симбухово Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Мосавтодор».

После обнаружения снаряда ремонтные работы были полностью остановлены. На место были вызваны специалисты, которые вывезли боеприпас и обезвредили его.

Работы ведутся на мосту через реку Исьму в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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