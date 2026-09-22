Производитель металлоизделий из Подмосковья начал внедрять инструменты бережливого производства

Производитель металлоизделий из подмосковного Видного присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» и начал внедрять инструменты бережливого производства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, эксперты Регионального центра компетенций Подмосковья проанализируют производственные процессы на предприятии «С-Лазер». После этого будут определены возможности для повышения эффективности.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства изделий из листового металла. Планируется сократить время протекания процесса не менее чем на 10% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.