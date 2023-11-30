Помилованный для участия в СВО заключенный во время отпуска снова совершил преступление

В Волгограде, 5 декабря, состоится судебное заседание по делу помилованного ранее заключенного, который отправился в зону СВО. Во время отпуска он снова продолжил противоправные действия. Мужчина своей вины не признает, сообщает novostivolgograda.ru . Разбираться в ситуации будет Краснооктябрьский суд.

«Дело начнет слушаться 5 декабря. Первое заседание назначено на 14:00», — сообщается на официальном сайте районного суда.

Изначально материалы дела были переданы в Центральный районный суд. Судья отказалась рассматривать дело из-за возможного конфликта интересов. Помилованного ранее заключенного обвиняют в том, что он угрожал ее коллеге.

Арсена Мелконяна осудили за то, что он избил риелтора. Мужчина скончался от полученных травм в больнице, где на протяжении недели после избиения так и не пришел в сознание. У погибшего остались дети, которых он воспитывал самостоятельно. Осужденному Мелконяну дали шанс. Он был помилован из-за желания отправиться на СВО.

Во время отпуска он угрожал судье, которая вынесла ему приговор. Кроме того, угрозы поступали в адрес сотрудника СИЗО и родственников мужчины. Гражданин Мелконян считает, что вышло недоразумение. Никому угрожать не собирался. Он писал дружелюбные сообщения, которые были неправильно восприняты адресатами. Мужчина заинтересован в том, чтобы скорее вернуться в зону специальной операции.