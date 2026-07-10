Работа кафе на улице Карла Маркса в Зарайске приостановлена из-за проверки

В Зарайске разворачивается масштабная проверка по факту массового пищевого отравления посетителей одного из городских кафе. В период с 9 по 10 июля 2026 года в медицинские учреждения города обратилось несколько человек, включая несовершеннолетних, с характерными симптомами недомогания, пишет прокуратура Московской области.