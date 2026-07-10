Работа кафе на улице Карла Маркса в Зарайске приостановлена из-за проверки
Работа кафе на улице Карла Маркса в Зарайске приостановлена из-за проверки
В Зарайске разворачивается масштабная проверка по факту массового пищевого отравления посетителей одного из городских кафе. В период с 9 по 10 июля 2026 года в медицинские учреждения города обратилось несколько человек, включая несовершеннолетних, с характерными симптомами недомогания, пишет прокуратура Московской области.
Обстоятельства происшествия
- Причина: Пострадавшие связывают свое состояние с употреблением продукции кафе быстрого питания, расположенного на улице Карла Маркса. По их словам, меню заведения включало суши и роллы, которые стали общим фактором для всех заболевших.
- Состояние пострадавших: Всем обратившимся оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.
- Меры реагирования: Работа заведения общественного питания приостановлена. Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области уже проводят комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции и нарушения, которые могли привести к ЧП.
Правовая оценка
Зарайская городская прокуратура взяла ситуацию под личный контроль. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к установленной законом ответственности.