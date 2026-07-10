Врач назвала болезни, при которых усиливается потливость

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева в беседе с « Лентой.ру » рассказала о причинах избыточной потливости и объяснила, при каких заболеваниях она может проявляться.

Специалист пояснила, что гипергидроз бывает первичным и вторичным. Первичный связан с генетическими особенностями и не является болезнью, тогда как вторичный возникает как симптом других нарушений. К основным причинам внезапного усиления потоотделения она отнесла эндокринные нарушения, в частности сахарный диабет, онкологические процессы и инфекционные болезни, включая туберкулез. Кроме того, подобная реакция возможна на фоне приема некоторых лекарств — антидепрессантов или жаропонижающих.

По словам Ражевой, вторичный гипергидроз может проявляться локально, например только на стопах, или затрагивать все тело. Врач подчеркнула, что для выявления причины и назначения корректного лечения необходимо обратиться к дерматологу. Самолечение в таких случаях неэффективно и может быть опасно. Своевременная диагностика позволяет не только устранить симптом, но и выявить возможное скрытое заболевание.

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