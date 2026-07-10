В Красногорске ликвидировали пожар на крыше ТЦ «Терабит»

Безопасность

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

В микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска полностью ликвидировано возгорание на кровле торгового центра «Терабит». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Сигнал о происшествии поступил в пятницу, 10 июля. На место оперативно прибыли силы экстренных служб: в ликвидации огня были задействованы 11 единиц спецтехники, включая автоцистерны и машины с пожарными лестницами.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось локализовать, а затем и потушить, не допустив его распространения внутрь торговых помещений.

Масштабной трагедии удалось избежать благодаря организованной эвакуации: еще до прибытия пожарных расчетов здание самостоятельно покинули 340 человек, среди которых было 28 детей. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, причиной пожара могло стать нарушение правил противопожарной безопасности во время проведения ремонтных работ на крыше здания.

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