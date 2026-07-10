Житель леса: молодой медведь вышел к отдыхающим в Бурятии

На берегу Байкала в Бурятии произошел инцидент с участием молодого медведя, который ранним утром забрел в палаточный лагерь отдыхающих. Зверь был привлечен запахом еды и бытовых отходов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ», передает Газета.ру.

Как развивались события

Туристы, ночевавшие неподалеку в машине, проснулись от шума — медведь пытался опрокинуть котелок с продовольствием. В ходе своего визита хищник не проявил явной агрессии к людям, однако основательно «проинспектировал» лагерь:

«Разбор» мусора: Животное аккуратно разобрало пакеты с отходами, оставленные отдыхающими.

Результат: После завершения своих поисков медведь скрылся в лесу.

Отдыхающие предприняли попытку вызвать помощь, позвонив по номеру 112, однако получили ответ, что оперативные службы в данной ситуации помочь не могут.

Напоминание об осторожности

Этот случай на Байкале стал еще одним подтверждением того, что дикие животные часто выходят к людям в поисках легкой добычи. Напомним, недавний случай в Тибете показал, что даже проникновение медведя в номер отеля может закончиться без жертв, если животное не чувствует угрозы.

Чтобы обезопасить себя во время отдыха на природе, эксперты рекомендуют: