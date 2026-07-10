Житель леса: молодой медведь вышел к отдыхающим в Бурятии
«Весь Улан-Удэ»: медведь разгромил лагерь туристов на берегу Байкала
На берегу Байкала в Бурятии произошел инцидент с участием молодого медведя, который ранним утром забрел в палаточный лагерь отдыхающих. Зверь был привлечен запахом еды и бытовых отходов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ», передает Газета.ру.
Как развивались события
Туристы, ночевавшие неподалеку в машине, проснулись от шума — медведь пытался опрокинуть котелок с продовольствием. В ходе своего визита хищник не проявил явной агрессии к людям, однако основательно «проинспектировал» лагерь:
- «Разбор» мусора: Животное аккуратно разобрало пакеты с отходами, оставленные отдыхающими.
- Результат: После завершения своих поисков медведь скрылся в лесу.
Отдыхающие предприняли попытку вызвать помощь, позвонив по номеру 112, однако получили ответ, что оперативные службы в данной ситуации помочь не могут.
Напоминание об осторожности
Этот случай на Байкале стал еще одним подтверждением того, что дикие животные часто выходят к людям в поисках легкой добычи. Напомним, недавний случай в Тибете показал, что даже проникновение медведя в номер отеля может закончиться без жертв, если животное не чувствует угрозы.
Чтобы обезопасить себя во время отдыха на природе, эксперты рекомендуют:
- Хранение продуктов: Никогда не оставлять еду и мусор возле палатки. Лучше всего убирать провизию в герметичные контейнеры и хранить их на удалении от места ночлега или в подвешенном состоянии.
- Чистота лагеря: Не создавать свалок, которые привлекают запах, привлекающий хищников.
- Осторожность: При встрече с медведем нельзя бежать или поворачиваться к нему спиной. Следует медленно отступать, не глядя зверю прямо в глаза.