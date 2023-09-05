Поминки и дни рождения: Руководство отдела МВД в Георгиевске подозревают в поборах

Сотрудники патрульно-постовой службы в Георгиевске жалуются на то, что начальство постоянно собирает деньги на различные мероприятия: дни рождения, похороны, поминки, уборку территорий. В ведомстве проводят внутреннюю проверку.

В Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю отрицательно ответили на вопрос интернет-издания «NewsTracker» относительно открытия уголовного дела по факту поборов.

В пресс-службе краевой полиции отметили, что есть подозрение, что трое сотрудников МВД предлагали своим подчиненным сдавать деньги на различные мероприятия, чем превышали свои должностные полномочия.

«Предварительно установлено, что командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции и его заместитель, а также командир взвода осуществляли сбор денежных средств на различные нужды коллектива с сотрудников подразделения», — сообщили изданию NewsTracker в пресс-службе краевой полиции

Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы избили задержанного 37-летнего жителя Пятигорска.