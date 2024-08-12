Помогавший Поддубному мужчина нашел своих родителей в Курской области

Николай Рыльский, который помог раненому военкору Евгению Поддубному добраться до больницы, нашел своих родителей в Курской области, сообщил RT.

Николай Рыльский в последний раз созванивался со своими родителями 6 августа. После того как атаки ВСУ активизировались по Курской области, связаться с родными ему не удавалось. Он отправился в регион, чтобы эвакуировать близких. Супруга Николая рассказала, что его родители нашлись в Суджу. Все вместе они возвращаются домой.

Женщина отметила, что во время поездки Николай оказывал помощь каждому, кто в ней нуждался. Однако таких людей, как он, в регионе много. Большинство жителей стараются помогать соотечественникам. Большой вклад внесли таксисты, которые эвакуируют горожан. Жена Рыльского считает таких отзывчивых людей героями.

«Николай еще вывозил других людей, рискуя жизнью», — рассказала RT супруга Рыльского.

Раненый военкор Поддубный притормозил машину, за рулем которой находился Николай Рыльский. Журналист попросил о помощи. Николай повез его в больницу. По дороге он постоянно разговаривал с пострадавшим, чтобы Евгений не потерял сознание.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили возгорание на атомной станции в Запорожской области после украинского обстрела.