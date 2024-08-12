Армия Украины в очередной раз обстреляла Запорожскую атомную электростанцию. После этого на ней возник пожар, который удалось ликвидировать. Об этом сообщил Владимир Рогов , глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, в своем телеграм-канале.

После того, как ВСУ нанесли новый удар по АЭС, на ней вспыхнула градирня. Пожарные немедленно приступили к ее тушению. Еще ночью они отчитались об успехах, после того, как им удалось локализовать пламя.

«Возгорание градирни Запорожской АЭС, возникшее после атаки со стороны ВСУ, полностью ликвидировано», - сообщил немного позже Рогов.

Ранее общественник Рогов предложил запустить в Сети специальный хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism, который будет призывать к прекращению обстрелов ядерных объектов со стороны ВСУ. Он будет понятен спонсорам Зеленского, которые сейчас разжигают конфликт.