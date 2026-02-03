Помощь под охраной: как агрессия родственника пациента едва не сорвала вызов скорой в Кузбассе

На бригаду скорой помощи в Кузбассе напал агрессивный родственник пациента, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». На сайте регионального отделения Росгвардии поделились подробностями инцидента.

По данным Росгвардии, медики прибыли на вызов в вечернее время суток в частный сектор Прокопьевска. Помощь требовалась местной жительнице, но медики не могли в полном объеме выполнить свои рабочие обязанности. Агрессию проявлял 37-летний супруг женщины, у которого наблюдались признаки алкогольного опьянения.

«По предварительной информации, медики прибыли для оказания помощи женщине, у которой ухудшилось самочувствие. В ходе осмотра ее супруг начал мешать работе медицинского персонала, создавая конфликтную обстановку. В целях обеспечения безопасности пациентки медики нажали кнопку тревоги для вызова наряда Росгвардии», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам органов внутренних дел для дальнейших разбирательств. Медики смогли оказать квалифицированную помощь пациентке.

В Росгвардии проинформировали, что в Кузбассе транспортные средства скорой медицинской помощи оснащены системой мониторинга и навигации на основе спутниковых технологий. Это техническое решение дает сотрудникам вневедомственной охраны возможность в текущем времени отслеживать координаты и отслеживать техническое состояние автомобилей. Машины оборудованы тревожной кнопкой.

