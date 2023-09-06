Помощник главы Пентагона выразил обеспокоенность из-за взаимоотношений с КНР

Помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер высказал мнение, что США и КНР должны объединить усилия и совместно работать в направлении безопасности, сообщает издание « DefenseNews ».

Помощник главы Пентагона пояснил причины, которые побуждают США просить о сотрудничестве китайскую сторону. В последнее время со стороны НОАК, а также партнеров организации, часто были произведены действия, в результате которых был нанесен ущерб американской технике или личному составу. Самолеты США также не раз страдали от того, что вблизи в воздушном пространстве находились различные объекты.

В США отметили, что в отличие от Пекина всегда открыты к диалогу с КНР. Эли Ратнер высказал мнение, что ситуация может накалиться до той степени, когда будет идти речь о серьезном конфликте между странами.

«Вопрос состоит в том, действительно ли нам необходимо ждать момента, когда развернется опасный кризис, прежде чем они (КНР – ред.) осознают необходимость такого взаимодействия? Мы все же надеемся, что нет», - заявил помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер

Эли Ратнер уверен, что Пекин руководствуется исключительно политическими мотивами. Ранее, 5 сентября, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что между США и КНР в настоящее время сложные торговые взаимоотношения. Тарифы и санкции, ужесточение контроля и постоянные нововведения в сфере инвестиций негативно отражаются на двусторонних отношениях.