Помощник президента РФ и посланник папы Римского подвели итоги визита Маттео Дзуппи

С 28 по 30 июня в Москве с рабочим визитом пребывает посланник папы Римского Маттео Дзуппи. В пятницу, 30 июня, спецпосланник и помощник президента РФ Юрий Ушаков провели встречу, сообщает агентство « Интерфакс ».

Целью встречи стало подведение итогов визита Маттео Дзуппи в Москву. Обе стороны пришли к соглашению, что Маттео Дзуппи детально отчитается перед папой Римским о всех мероприятиях, которые прошли в Москве с его участием. В частности, посланник был принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также состоялась конструктивная беседа с уполномоченной по правам ребенка Марией Львово-Беловой.

Маттео Дзуппи заявил, что готов еще раз приехать в Москву, если понадобится такая необходимость.