Помощник президента РФ: Киев не сигнализировал Москве о готовности к переговорам

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире « Первого канала » заявил, что на данный момент Москва не получала никаких сигналов со стороны Киева о возможности начала переговорного процесса.

Спикер Юрий Ушаков отметил, что в переговорах всегда должны участвовать обе стороны конфликта. На данный момент Киев не передавал никаких сигналов о том, что правительство готово начать контактные встречи. Об этом помощник президента РФ рассказал в кулуарах российско-турецких переговоров, которые прошли в Сочи.

Непосредственно в ходе переговоров президент России и президент Турции обсудили ситуацию в зоне СВО. Владимир Путин назвал контрнаступление провальным и выразил надежду, что так будет и дальше. Он рассказал Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва всегда готова и открыта к мирным переговорам. В свою очередь турецкий лидер заверил, что может выступать связывающим звеном между Киевом и Москвой.

Спикер Юрий Ушаков отметил, что глава МИД Турции Хакан Фидан не передавал Москве никаких посланий после переговоров с Киевом.

О встрече лидеров стало известно заранее. Сообщается, что график работы на текущую неделю у президента РФ напряженный. Планируется посещение одного из регионов страны, открытие форума и участие в едином голосовании.