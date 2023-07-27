«Понаехавшие»: Как в Турции относятся к россиянам, которые переехали на ПМЖ

Пермячка Виктория Брессем со своей семьей переехала жить в Турцию. Она рассказала, как местные жители относятся к ним, легко ли купить жилье и устроиться на работу.

«Если честно, я веду дневник, чтобы люди захотели переехать и поняли, что сделать это могут не только какие-то богатые люди, олигархи или мега-айтишники. Всем под силу, если есть желание и воля», - рассказывает пермячка Виктория Брессем

Женщина переехала в Турцию в 2022 году через месяц после объявления СВО, но мечта о смене места жительства была давно. Женщине очень нравится турецкий климат, поэтому она шла к исполнению мечты.

Виктория Брессем рассказала, что продала в России квартиру-студию. Этих денег хватило, чтобы купить квартиру в Турции с бассейном в доме. Правда, через несколько месяцев цены на недвижимость резко выросли на 30%, поэтому вряд ли сейчас состоялся бы такой обмен, сообщает properm.ru. С поиском работы нет проблем, если искать ее удаленно. Дети сразу начали учить турецкий язык. К ним присоединилась и Виктория Брессем. После получения вида на жительство правительство Турции предоставляет возможность бесплатного обучения языку. Дети ходят в школу и занимаются на различных кружках, правда, найти их было нелегко. Во многих городах есть русскоязычные районы.

«Мы не заметили какого-то негативного отношения к «понаехавшим» в Турцию. А только за 2022 год в Турции ВНЖ получили более 100 тыс. россиян. Все, с кем мы сталкивались тут, старались нам помочь, были очень вежливы, и когда понимали, что мы не говорим на турецком, но пытаемся, были крайне милы в своем желании объяснить и понять нас. Люди в Турции очень позитивны», - делится впечатлениями пермячка Виктория Брессем

Люди в Турции приветливые. Всегда готовы помочь. Негативного отношения к себе Виктория и члены ее семьи не испытывали ни разу.