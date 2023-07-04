Попалась на уловки мошенников и взяла кредит: второй случай среди сотрудников «ТагилЛифта»

За небольшой период времени второй сотрудник компании «ТагилЛифта» стал жертвой мошенников, сообщает tagilcity.ru . Представители правоохранительных органов провели беседу на предприятии и призвали к бдительности.

Так, сотрудница компании «ТагилЛифта» во время рабочего дня получила уведомление о том, что на ее имя хотят оформить кредит. Женщине предложили обезопасить себя и через мобильное приложение взять кредит, чтобы перевести средства на другой счет. Тагильчанка выполнила условия. Когда поняла, что стала жертвой аферистов, обратилась в полицию. Сотрудница призналась, что догадывалась о «разводе», но времени на обдумывание не было.

Сотрудник «ТагилЛифта», который ранее был обманут мошенниками, отдал аферистам два миллиона рублей.