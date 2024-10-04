Попавшая под обстрел белгородка рассказала, как хирург «собрал пазл из лица»

Медики Белгородской области во время интенсивных обстрелов региона помогают людям, проявляют к ним милосердие и доброту. На сайте министерства здравоохранения Белгородской области встречаются преимущественно положительные отзывы о работе медиков и больниц. Люди делятся трагическими историями, сообщил bel.ru.

Одна из пациенток поблагодарила хирурга Ложкина Дениса Александровича. Женщина попала под обстрел 30 августа. В тот день ВСУ обстреляли регион кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». Погибли пять человек. 37 мирных жителей были ранены, из которых шестеро пострадавших — несовершеннолетние.

«Также выражаю огромную благодарность всем сотрудникам других отделений, которые дежурили в этот траурный для всех белгородцев день — 30 августа 2024 года», — написала белгородка.

Женщина отметила, что несмотря на обстрелы, больница работает в штатном режиме. К пациентам доброжелательное отношение. Медики готовы оказать помощь в круглосуточном режиме. Особенную благодарность горожанка выразила хирургу. После обстрела она видела в зеркало, насколько было посечено осколками ее лицо.

«Он собрал пазл из моего лица по кусочкам», — рассказала белгородка.

Многие горожане благодарны, что медики не эвакуировались, не переехали в другие города. Они продолжают оказывать квалифицированную помощь, рискуя собственными жизнями.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ погиб один человек и четверо пострадали.