В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один человек и четверо пострадали

Вооруженные силы Украины атаковали село Крапивное Шебекинского округа. В результате один человек погиб, а двое детей и две женщины получили ранения разной степени тяжести. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Соответствующая информация появилась в его телеграм-канале.

Согласно полученной информации, в Шебекинскую центральную районную больницу попала 14-летняя девочка с минно-взрывной травмой. Ее маму с баротравмой и минно-взрывной травмой госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

В детскую областную клиническую больницу доставят 3-летнюю девочку. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Ее мама тоже пострадала от удара вражеских подразделений – она получила минно-взрывную травму, а также резаные раны голени и шеи.

Бригада скорой доставит ее в городскую больницу №2 Белгорода. Детям и их матерям врачи окажут всю необходимую медицинскую помощь для их скорейшего выздоровления.

В результате обстрела села Крапивное пострадали фасады зданий, кровля и остекления четырех частных домовладений. Повреждения также получили два автомобиля и газовая труба.

Ранее силы ПВО уничтожили 8 дронов ВСУ над Белгородской областью в ночь на 1 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.