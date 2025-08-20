Попробовать татарскую утку с малиной и отдохнуть в зарослях душицы: какие заведения открыты в Казани

Туристам, которые планируют посетить Казань, местные жители рекомендуют посетить кафе и рестораны, сообщил inkazan.ru. В городе расположено много заведений с татарской кухней в меню.

По информации издания, дизайн кафе удивляет разнообразием. Недалеко от Казанского кремля — известной достопримечательности города — находится ресторан, где для декора выбрана трава: душица, чертополох, пшеница и другие растения Татарстана. В меню предложены травяные сборы. Барная стойка украшена засушенными травяными композициями.

По данным издания, в меню ресторанов Татарстана можно встретить много национальных блюд: кыстыбыя, лапша, тыквенный крем-суп, карпаччо из конины, куллама, умач с говядиной, салат с уткой и малиновым кремом, дробленный картофель с томленой говядиной. Не менее необычные десерты.

«Попробовать можно блюда с кониной, утку, выпечку, в общем, все, чем славится национальная кухня, и это не бьет по кошельку. Туристам очень нравится, что сотрудники заведения одеты в национальную одежду, это создает атмосферу», — говорит жительница Казани Анна.

По данным издания, еще одно заведение с необычным дизайном находится в центре города. Его создатели в качестве тематики выбрали материнство. Рецепты, по которым готовят шеф-повары ресторана, были собраны в татарских семьях. На стенах висят картины с мамами и детьми. Для мам с маленькими детьми есть комната отдыха, функционирует развлекательная зона с аниматорами.

