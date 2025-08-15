«Всегда хорошая идея»: 140 ресторанов Subway в России переименуют в Subjoy

Сеть ресторанов быстрого питания Subway в России полностью сменит название и фирменный стиль к концу года. Соответствующей информацией поделился ТАСС , ссылаясь на пресс-службу компании.

Как пояснил источник, изменения будут внедрять поэтапно. В течение месяца обновят айдентику во всех ресторанах, а новые вывески появятся в 100 точках до конца сентября. Полный переход на новый бренд завершится уже к концу 2025 года. Ребрендинг затронет все 140 заведений сети по стране.

В Subjoy объяснили, что новое название отражает идею удовольствия от еды. По их мнению, свежие сэндвичи с разными начинками — это всегда удачная идея для любого случая.

В прошлом российские рестораны Subway работали под управлением ООО «Сабвэй раша сервис компани». Теперь они продолжат функционировать под новым именем и концепцией. Сохранится ли при этом привычное меню — пока неизвестно.

