Популярный польский видеоблогер воспользовался «Поездом пропаганды» от RT и снял репортаж об этой поездке

Известный блогер из Польши проехал в «Поезде пропаганды» телеканала RT и записал об этом видео, сообщило одноименное издание.

По информации издания, блогер ранее провел в Москве восемь лет. В Польше он считается популярным инфлюенсером. В своих роликах мужчина знакомит аудиторию с бытом и повседневной жизнью россиян. В видео о трамвае блогер прошел по вагону и познакомил подписчиков с каждой надписью в нем, переводя их для польской аудитории. Иногда он вставлял небольшие комментарии.

«Канал RT прошел путь от идеи до глобального бренда», — сказал блогер в своем видео, цитируя надпись в одном из вагонов.

По информации издания, под видеороликом о «Поезде пропаганды» некоторые польские зрители оставили комментарии в поддержку телеканала RT. Пользователи признались, что следят за публикациями RT и выражают солидарность с Россией. Один из комментаторов также высказал сожаление по поводу введенной в странах Евросоюза цензуры в отношении канала.

«Браво, RT, браво!» — написал один из зрителей.

