Популярными схемами мошенничества стали дипфейки и взлом «Госуслуг»

В последнее время мошенники активно используют две схемы обмана россиян — дипфейки и взлом «Госуслуг», сообщил amic.ru.

Начальник УМВД России по городу Барнаулу полковник полиции Александр Майдоров рассказал, что максимальная сумма ущерба составила 140 млн руб. Деньги перевел житель, которому предложили разместить их на «безопасном» счете.

«В Барнауле мы фиксируем снижение количества убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, но сокращения массива преступлений с использованием интернет-технологий нет», — отметил Александр Майдоров.

Полковник полиции отметил, что многие потерпевшие знали о способе развода с «безопасными» счетами, но верили аферистам. Александр Майдоров рекомендует сразу прекращать разговор.

Начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Кирилл Чащин рассказал, что одной из распространенных схем обмана стал взлом сервиса «Госуслуг».

«При создании учетной записи на «Госуслугах» пользователи указывают абонентские номера. При замене сим-карты многие забывают сменить эти данные. В итоге «брошенную» сим-карту операторы сотовой связи перепродают», — рассказал ИА «Амител» Чащин.

Эксперт отдела безопасности отделения Барнаул Банка России Михаил Метелев отметил, что мошенники стали часто использовать дипфейки. Им достаточно раздобыть небольшую запись голоса, например, найти какое-нибудь видео в интернете. Эксперт призвал в случае звонка от близкого с просьбой срочно перевести деньги из-за какого-то несчастья сначала набрать предполагаемого адресата просьбы. Важно убедиться, что звонил именно он.

Ранее сообщалось, что выпуск новых купюр в РФ поможет в борьбе с подделками.