Аналитик Антонов: выпуск новых купюр в РФ поможет в борьбе с подделками

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил в беседе с RT , зачем в России выпускать новые пятитысячные купюры. Он связал это с попыткой защитить валюту от подделок.

Специалист отметил, что новые банкноты обладают новым, современным защитным комплексом. Он считается более сильным с точки зрения защиты, тем более в условиях, когда мошенники становятся все изобретательнее.

«Поэтому Центробанку необходимо быть на шаг впереди и регулярно обновлять средства защиты банкнот. Кроме того, это естественный процесс обновления денежного оборота: старые купюры изнашиваются, пачкаются и требуют замены», — пояснил он.

По словам Антонова, имеет место и культурный момент, ведь на новых банкнотах разместят достопримечательности федеральных округов. Благодаря этому граждане и гости страны лучше узнают об архитектурной и культурной составляющей России.

Ранее сообщалось, что в Алтайском и Пермском краях появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей.