Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал о ситуации в зоне СВО, отметив, что на Украине приходят к пониманию того, что внимание США и Запада переключилось на другие политические события, поэтому пора заключать мир, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Пора бы заключать мир с Россией - на условиях россиян. И все приходят к одному пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй, даже на третий план - после Израиля и других событий в мире. Украина больше не интересна ни Европе, ни США», - считает советник главы ДНР Ян Гагин

Спикер прокомментировал заявления экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Так, Олег Соскин высказал мнение, что у Украины есть единственный выход из конфликта с Россией - заключить мир. Ян Гагин отметил, что к подобному заключению, которое сделал Соскин, можно прийти на основании таких фактов.

Первое - Украина потеряла много военных во время неуспешного контрнаступления, бессмысленность которого осознает большинство обычных граждан и политиков.

Второе - США и Запад уже не так уделяют внимание Украине, как это было ранее. Между Израилем и Палестиной возникло серьезное противостояние, есть и другие важные изменения.

Советник главы ДНР Ян Гагин сравнил Украину с чемоданом без ручки. Он считает, что Украину уже очень скоро бросят все партнеры. Что касается президента Владимира Зеленского, то для него подготовлен самолет. Как только ситуация полностью выйдет из-под контроля, вся семья Зеленского улетит за границу. Все, что остается, - это просто ждать этого момента, но возможности выехать у всех украинских чиновников не будет.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».