В Будапеште прошла многотысячная акция против инициативы Петера Мадьяра по смене президента

Несколько тысяч человек собрались у резиденции президента Венгрии в Будапеште, чтобы выразить несогласие с предложенной премьер-министром Петером Мадьяром реформой Конституции. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости .

Поводом для акции стал внесенный в парламент проект 17-й поправки к Конституции. Документ предусматривает досрочное прекращение полномочий президента Тамаша Шуйока, а также вводит ограничение на пребывание депутатов парламента в должности — не более 12 лет.

Организаторами митинга выступили партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия. Акция прошла под лозунгом «Остановим произвол».

Во время митинга участники скандировали лозунги с критикой Петера Мадьяра, требовали его отставки и выражали поддержку бывшему премьер-министру Виктору Орбану. Протестующие пришли с государственными флагами Венгрии и плакатами, направленными против партии «Тиса». На одном из баннеров Мадьяр был изображен поедающим слово «Демократия».

Перед собравшимися выступил бывший президент Венгрии Янош Адер, возглавлявший государство с 2012 по 2022 год. По его словам, досрочная смена главы государства негативно скажется на авторитете президентского института как внутри страны, так и за ее пределами. Он выразил мнение, что новый президент в подобных условиях не сможет в полной мере выполнять представительские функции и объединять общество.

Директор по коммуникациям партии «Фидес» и бывший пресс-секретарь Виктора Орбана Берталан Хаваши также подверг критике инициативу премьер-министра. Он заявил, что президент Тамаш Шуйок не станет подписывать решения, которые могут противоречить Конституции, и призвал главу государства не поддаваться политическому давлению.

Это уже вторая подобная акция в поддержку Шуйока за последний месяц. По данным организаторов, предыдущий митинг собрал примерно в четыре раза меньше участников.

Ранее руководитель парламентской фракции «Фидес» Гергей Гуйяш назвал предложенные изменения угрозой конституционной демократии, заявив, что их принятие может привести к концентрации власти.

Между тем портал Index сообщил, что партия «Тиса» рассматривает нескольких возможных кандидатов на пост президента. Среди них — оперная певица Андреа Рошт, шахматный гроссмейстер Юдит Полгар и действующий спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Для избрания нового главы государства потребуется поддержка двух третей депутатов парламента, которой, как утверждается, располагает партия.

Ранее Петер Мадьяр призвал президента Тамаша Шуйока, членов Конституционного суда и генерального прокурора добровольно покинуть свои должности до 31 мая. При этом полномочия действующего президента истекают лишь весной 2029 года. Сам Шуйок заявил, что не видит предусмотренных Конституцией оснований для досрочной отставки.

Кроме того, премьер-министр сообщил о намерении уже с сентября начать работу над новой редакцией Конституции. По его словам, окончательный вариант документа планируется вынести на всенародный референдум, а новый президент должен быть избран еще до завершения этого процесса.

До этого сообщалось, что подмосковные прыгуны в воду завоевали две золотые медали на первенстве Европы в Будапеште.