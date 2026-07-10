Newsmax сообщил о поломке USS Boxer во время операции против Ирана

Американский универсальный десантный корабль USS Boxer вышел из строя вскоре после начала военной операции США против Ирана. Об этом сообщил телеканал Newsmax со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом пишет ТАСС .

По информации собеседников телеканала, в момент, когда Вашингтон проводил морскую блокаду Ирана и рассматривал возможность проведения операции по захвату острова Харк, корабль с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты США на борту столкнулся с серьезной неисправностью двигателя.

Из-за технической поломки USS Boxer не смог продолжить движение в район боевых действий. Вместо усиления американской группировки в Аравийском море корабль был направлен на совместную британско-американскую базу Диего-Гарсия в Индийском океане, где проходил ремонт. Вместе с кораблем на базе были вынуждены оставаться тысячи американских морских пехотинцев.

Один из американских чиновников на условиях анонимности заявил Newsmax, что USS Boxer был временно выведен из эксплуатации в наиболее важный этап операции.

По оценке источников телеканала, отсутствие десантного корабля существенно сократило возможные варианты действий, которыми располагало американское военное руководство при планировании операций против Ирана.

До этого сообщалось, что НАТО задействует систему Maven для отслеживания войск РФ.