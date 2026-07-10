Захарова заявила, что в НАТО не поддержали заявления Зеленского о ядерном оружии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии, сделанные накануне саммита НАТО. Соответствующая оценка содержится в опубликованном комментарии российского внешнеполитического ведомства по украинскому кризису, пишет ТАСС .

По словам Захаровой, высказывания украинского лидера представляли собой попытку давления на союзников по альянсу с целью добиться дополнительных гарантий безопасности.

Она напомнила, что в интервью газете Financial Times Зеленский заявил: Украина не обладает ядерным оружием, тогда как страны, имеющие такой арсенал, находятся в более защищенном положении. По оценке представителя МИД РФ, тем самым украинский лидер дал понять, что рассматривает наличие ядерного оружия как одну из возможных гарантий безопасности.

«…но никто из участников натовской встречи к подобным заявлениям не прислушался», — отметила Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобная риторика не повлияла на позицию государств — участников саммита НАТО.

До этого сообщалось, что депутат Чепа раскрыл главную проблему НАТО после саммита в Анкаре.