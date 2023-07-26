Порно и спортинвентарь: что запрещено иметь заключенным в камерах и почему

Администрация исправительной колонии изъяла у заключенного мяч, который ему передали на свидании с родными. Он обратился в суд и сначала выиграл дело, но Верховный суд РФ запретил мужчине пользоваться любым спортинвентарем, сообщает newizv.ru .

Адвокат Константин Добиков рассказал, что спортивный инвентарь действительно с 2022 года относится к числу запрещенных, поэтому решение законное, но противоречивое. Ведь заниматься спортом заключенным разрешено. Осужденные играют в футбол и баскетбол с мячами, которые им выдают в колонии. Возникает вопрос, почему нельзя пользоваться собственным спортивным инвентарем.

Известный боец ММА Максим Новоселов прославился в СМИ тем, что во время пребывания в колонии из-за связи с наркоторговлей проводил обучающие мастер-классы для заключенных. Проходили силовые тренировки и бои с деревянными ножами. После освобождения он участвовал в боях, но быстро вернулся в колонию из-за заявления девушки о попытке изнасилования.

В Челябинской области в ИК-2 несколько лет назад прославились заключенные, которые организовали хоккейный клуб. Участок залили льдом, самостоятельно построили коробку и сделали шайбу.