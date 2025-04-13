Порошенко рассказал о позиции Трампа относительно Крыма в его первый президентский срок

Бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью NYT рассказал, что оказывает поддержку нынешнему руководителю страны Владимиру Зеленскому. Так, он предупредил его, что американский лидер Дональд Трамп может задавать невежливые вопросы.

По данным издания, Петр Порошенко привел пример. По его словам, Дональд Трамп обратился к нему с вопросом, чей Крым. Тогда Трамп впервые стал президентом США. Украинский президент посчитал данный вопрос неожиданным.

«Трамп может задавать неожиданные вопросы, я бы даже сказал, невежливые», — сказал господин Порошенко.

По словам Порошенко, он заявил, что Крым незаконно стал собственностью России. В свою очередь Трамп отметил, что слышал противоположную точку зрения. Таким мнением с ним поделился друг-россиянин, который считает, что Крым должен быть российским.

Петр Порошенко обратил внимание, что принимал ряд решений, которые были выгодны США. Например, несмотря на обеспеченность Украины углем, распорядился о закупке угля в Пенсильвании. Он считает, что сейчас пришло время, когда решать проблемный вопрос Украине и США необходимо исключительно дипломатическим путем.

«Он непростой человек», — сказал господин Порошенко о господине Трампе.

По данным издания, между Порошенко и Зеленским есть недопонимания относительно завершения вооруженного конфликта. Так, бывший президент требует, чтобы к переговорам с РФ допустили оппозицию.

Ранее сообщалось, что украинцев в Италии возмутил российский Крым в учебниках.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.