Во многих итальянских учебниках по географии Крым упоминается как часть России, что вызвало возмущение вице-президента Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елены Ким, сообщает украинское издание «Голка».

По ее словам, специалисты проанализировали более 60 учебников, издававшихся с 2010 по 2024 год.

Активистку также не устроило то, что конфликт на Донбассе в учебниках описан как внутренний конфликт между гражданами Украины.

Кроме того, Ким пожаловалась на то, что итальянцы перестали поддерживать Украину.

Если в 2022 году в поддержку Киева выступало 57% итальянцев, то сегодня это всего 32% граждан, отметила она.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме представили учебник по семьеведению.