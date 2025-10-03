Порвавший свой паспорт россиянин пытался по дороге в отделение исполнить гимн РФ

По информации издания, 21-летний житель Челябинска снимал на видео, как разрывает свой паспорт. Видео появилось в соцсетях утром 3 октября. Гражданин также призывал своих знакомых поступить аналогичным образом с их государственными документами.

По данным издания, молодого человека оперативно задержали. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. По дороге в отделение челябинец попытался исполнить гимн России, но практически после первой строчки уже не смог вспомнить слова. В отделении житель Челябинска извинился за свой поступок перед всеми гражданами страны.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Постньюс», что против молодого человека собираются возбудить уголовное дело о надругательстве над флагом и гербом России. Кроме того, есть риск лишения его гражданства.

Ранее сообщалось, что еще один зенитовский бразилец может получить российский паспорт.