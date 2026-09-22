Мини-джунгли на подоконнике: жительница Подмосковья вырастила авокадо и манго из косточек

Обычный подоконник в квартире Лилии Викторовой, жительницы Ленинского округа, больше не выглядит обычным. Компанию привычным комнатным цветам там составляют авокадо и манго — самые что ни на есть настоящие, выращенные из косточек съеденных фруктов, сообщил REGIONS.

Началось все с поездки во Вьетнам, откуда женщина привезла авокадо. Фрукт дома съели, а косточку Лилия решила не выбрасывать и посадила. Когда появился росток, для него подыскали горшок. С манго поступили точно так же. Эксперимент увенчался успехом, и теперь экзотические растения красуются на окне. Особенно удивил один плод — его косточка дала сразу три стебля.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Лилия с удовольствием наблюдает за своими зелеными питомцами и размышляет, смогут ли они когда-нибудь превратиться в полноценные деревья.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Вырастить авокадо из косточки в домашних условиях, как отмечают специалисты, вполне реально. Это растение часто держат в квартирах как декоративное. Однако цветения и тем более плодов в помещении дождаться почти невозможно — так что рассчитывать стоит главным образом на красивую листву. Несколько ростков из одной косточки манго тоже не аномалия. По словам цветоводов-любителей, семена некоторых сортов содержат по нескольку зародышей.

«Не ожидала, что косточки прорастут. А теперь у меня на подоконнике настоящие мини-джунгли получились», — говорит Лилия.

Ранее сообщалось, что шестиклассник из Электрогорска вырастил тыкву весом 156 килограммов.