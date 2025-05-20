Посещение уборной в парке Галицкого вызвало у россиянки ощущение волшебства

В парке Галицкого в Краснодаре открыли новый туалет, сообщил kubanpress.ru. Корреспондент издания посетила уборную и поделилась впечатлениями.

Корреспондент KubanPress высказал мнение, что посещение уборной вызывает ощущение волшебства. Причина заключается в необычном дизайне помещений — небо и облака. Внешнее оформление здания соответствует стилю, который выбрали для уборной. Перламутровые двери туалетных кабин мерцают. Форма умывальников напоминает облака. На потолке — калейдоскоп огней.

«В общем и целом это место поражает своей неординарностью и привлекательностью», — отметила корреспондент KubanPress.

По мнению корреспондента KubanPress, при виде здания создается впечатление, будто смотришь на красивую презентацию. Иногда эскизы и построенный объект отличаются друг от друга, однако в данном случае никакие различия не замечены. Отмечено, что корреспондент также имеет второе образование. Она архитектор, поэтому может дать объекту профессиональную оценку.

По информации издания, в 2024 году на территории парка открыли туалет, который также привлекает внимание отдыхающих своим необычным стилем. Он выполнен в футуристическом дизайне. Теперь уборные появились в новой части парка, строительство которого продолжается. Локация в виде Парка облаков откроется в скором времени.

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