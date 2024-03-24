Посетитель концерта рассказал, как с супругой выбирался из «Крокуса»

Посетитель «Крокус Сити Холла» рассказал, как им с супругой удалось выжить. Его жена теперь боится выходить на улицу и пока не покидает дом, сообщили РИА Новости .

Собеседник агентства рассказал, как с нетерпением они с супругой ждали концерт группы «Пикник». Оба являются поклонниками их песен. Билеты покупали еще в декабре. 22 марта приехали и заняли одни из самых лучших мест. В какой-то момент в концертный зал забежали люди, которые начали расстреливать всех присутствующих. Супруги упали на пол. В хаосе было тяжело разобраться, что творилось. Женщина успела выбежать из зала с другими людьми. Муж в это время искал ее в зале, не зная ее настоящего местонахождения.

«Вроде, выстрелы начали стихать, а потом нарастать», — добавил он.

В общем потоке они с супругой воссоединились. Люди бежали в сторону моста. Собеседник решил, что этого делать нельзя. Вдруг и мост заминирован. Супруги побежали в сторону правительства Москвы.

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский проинформировал в соцсетях о гибели помощницы группы Екатерины. Когда начался теракт, девушка выходила на связь из фойе концертного зала. Потом связь прервалась.