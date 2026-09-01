Смартфон на парте — враг знаний: психолог пояснила, почему этот запрет — благо

С 1 сентября 2026 года в российских школах официально вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, зафиксированный в приказе Минпросвещения. Документ также наделил педагогов правом удалять из класса учеников, которые систематически игнорируют замечания и нарушают дисциплину, однако, как и раньше, учителям запрещено отбирать гаджеты принудительно. Единственное исключение, когда школьник может «легально» достать смартфон, — это экстренная ситуация, угрожающая жизни. Формально запрет введен на год, но, как предполагают эксперты, его продлят и в дальнейшем.

Раскрывая суть нововведения, стоит отметить, что ранее подобные ограничения действовали лишь на уровне отдельных школ, теперь же они стали едиными для всей страны. При этом гаджеты разрешено использовать на переменах — запрет касается исключительно учебного процесса. Детский психолог Дарья Дугенцова в разговоре с Общественной Службой Новостей назвала эту меру крайне полезной: по ее словам, отсутствие телефонов в руках на уроках помогает ученикам сохранять концентрацию и лучше усваивать материал. Однако она предостерегла от излишней жесткости в наказаниях и предложила альтернативу — оборудовать в каждом классе специальную коробку или ячейку, куда дети будут сдавать устройства перед звонком, а забирать после урока. Для младшеклассников (1–4-е классы) она даже рекомендовала оставлять телефоны на весь день, чтобы исключить соблазн.

Особое внимание эксперт уделила родителям, которые беспокоятся о безопасности детей. Она посоветовала приобрести специальные детские часы с GPS-трекером и возможностью экстренного вызова, но без дисплея, чтобы они не отвлекали от учебы. Это, по ее мнению, компромисс, который удовлетворит и тревожных родителей, и школьную администрацию, и самих учеников, которые не останутся без связи в случае необходимости.

По ее мнению, последствия запрета могут быть двоякими: с одной стороны, снижение отвлекаемости и повышение успеваемости, с другой — необходимость адаптировать учебный процесс и находить некарательные способы контроля. Дугенцова подчеркивает, что главное — не наказание, а формирование привычки, и сдача телефонов в начале урока может стать ритуалом, который воспринимается детьми спокойно, без конфликтов. Итог: мобильный запрет — это не война с гаджетами, а попытка вернуть детям внимание и живое общение, которое все чаще заменяется бесконечным скроллингом.

Ранее психолог Кардиакос предупредила, что запрет телефонов в школах вызовет бунт, если учителя не откажутся от гаджетов на уроках.