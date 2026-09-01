«Тракторный апокалипсис». Фермеры заблокировали дороги Дании тракторами

В Дании аграрии провели протестную акцию, задействовав тракторную технику. Процессия сельхозмашин выстроилась в колонну, протяженность которой достигла трех километров.

Причиной демарша стал законопроект, который сейчас обсуждается в датском парламенте. Документ предусматривает ужесточение нормативов по сбросу азота в прибрежные водоемы. Как отмечают сами фермеры, принятие этих ограничений вынудит их сократить применение удобрений. Фермеры указали, что из-за этого им придется использовать меньше удобрений.

Ранее сообщалось о том, что свыше 1,3 тыс. га земли получили фермеры по программе «Подмосковные 10 га».