Советник Италии или президент Украины: политолог рассказал, что скрывается за назначением Федорова

Информационное поле Украины всколыхнула новость о назначении экс-министра обороны Михаила Федорова советником министра обороны Италии. На первый взгляд, это кажется неожиданным карьерным кульбитом, однако эксперты видят в этом шаге далеко не случайность, а продуманный элемент долгосрочной политической стратегии. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что говорить о сворачивании президентского проекта Федорова было бы преждевременно — напротив, это лишь один из этапов выстраивания его имиджа перед будущими выборами.

Раскрывая суть интриги, эксперт пояснил: должность советника итальянского министра — это не столько реальная нагрузка, сколько статусный пункт в резюме, который подчеркивает международную востребованность политика. Федоров продолжает активно высказываться по ключевым вопросам украинской политической и военной повестки, что подтверждает его серьезные амбиции. Социологические опросы уже ставят его в первую тройку президентского рейтинга — наравне с Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, а наличие команды, финансистов и общественной поддержки делает его проект не просто медийным, а вполне осязаемым.

По его мнению, с одной стороны, оно укрепляет европейский профиль Федорова и демонстрирует избирателям его связь с западными столицами, а с другой — Италия, как символ, выбрана не случайно: это сигнал, что украинская политика становится частью общеевропейского дискурса, где даже бывший министр обороны теперь играет роль «международного консультанта». Денисов подчеркивает, что отказываться от такого выгодного проекта было бы странно, ведь Федоров рассматривает себя как будущую ключевую фигуру украинского политикума, а не как эпизодического персонажа.

По словам эксперта, назначение Федорова — это не конец, а продолжение стратегии, которая может привести его к президентскому креслу. Европейский трамплин лишь добавляет веса его фигуре, и если украинские элиты воспримут его всерьез, то в ближайшие годы мы можем увидеть новую расстановку сил на политической карте страны.

Ранее он рассказал, как отставка стала трамплином для Федорова.