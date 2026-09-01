Среднее образование в России бесплатное: в Госдуме напомнили, что можно не оплачивать родителям школьников

В День знаний, когда миллионы родителей провожают детей за парты, депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил о важном праве, о котором многие забывают под натиском школьных администраций: общее образование в России является полностью бесплатным. Это означает, что любые требования сдать деньги на учебники, рабочие тетради, охрану, уборку или ремонт классов — незаконны. Все эти расходы уже заложены в государственном бюджете, и школа не имеет права перекладывать их на плечи родителей.

Парламентарий подчеркнул, что 1 сентября — праздник для 17,5 млн школьников, но для многих он омрачается фразами «сдайте на шторы» или «на охрану», которые звучат как приговор, а не как просьба.

Раскрывая юридическую подоплеку, Свищев пояснил: учебники, наглядные пособия, содержание здания, зарплата технического персонала — все это финансируется из казны. Родительские взносы могут быть только добровольными и только после общего собрания, а не по указке директора. Если же администрация угрожает, что без денег ребенка не допустят до занятий, — это прямое нарушение, которое должно быть немедленно пресечено. Прокуратура неоднократно подтверждала незаконность таких сборов, и родители имеют право требовать письменное обоснование каждого «взноса».

По его мнению, последствия для нарушителей могут быть серьезными: от административных штрафов до уголовной ответственности за вымогательство. Депутат призвал родителей не молчать, а действовать по четкому алгоритму: сначала попросить письменное основание, затем обратиться в прокуратуру или департамент образования, а если деньги уже уплачены — подать иск о возврате. При этом он отметил, что прокуратура часто проводит проверки по таким жалобам, и виновные привлекаются к ответственности.

Ранее депутат Гусев заявил, что родители могут жаловаться на сбор денег в школе.