Информационная повестка Украины неожиданно потеряла сразу несколько ярких фигур: экс-министр обороны Михаил Федоров неожиданно объявился в Италии в роли советника местного оборонного ведомства, а назначенный в июле главком ВСУ Михаил Драпатый после серии громких заявлений практически исчез из публичного поля. Еще один бывший военачальник, Валерий Залужный, уже давно «освоился» в Лондоне в качестве посла. Эксперты связывают эту ротацию не с карьерным ростом, а с целенаправленной чисткой потенциальных конкурентов перед возможными выборами. Свою версию происходящего Общественной Службе Новостей изложил председатель президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» генерал-майор Сергей Липовой.

Раскрывая механизм, Липовой утверждает, что Владимир Зеленский методично устраняет всех, кто может составить ему конкуренцию на выборах. Залужный отправлен в почетную ссылку в Лондон, Федоров — в Рим, Драпатый же, лишившись политической поддержки, теперь вынужден молча заниматься обороной, лихорадочно ища ресурсы для удержания позиций. По мнению генерала, Зеленский прекрасно осознает, что его рейтинг рухнул, и победить в честных выборах у него нет ни единого шанса. Поэтому ставка сделана на то, чтобы разослать «смутьянов» по заграничным миссиям, лишив их внутренней политической платформы.

При этом, как отмечает эксперт, все эти фигуры патронируются разными центрами силы: Залужный — Британией, Драпатый — США, Федоров — европейскими структурами. Каждый из них — это ставка в большой игре, где Украина выступает лишь полем для геополитического сражения. Липовой подчеркивает, что эта «гротескная клоунада» будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим не осознает, что он уже никому не нужен, а страна разрушена — как экономически, так и демографически.

По его словам, украинский народ ждет горькое разочарование, когда он поймет, что проиграл войну. И проиграл не из-за нехватки оружия, а вопреки ему — чем больше поступало западной техники, тем быстрее шло разрушение, а гибель людей становилась лишь инструментом для чужих политических амбиций Европы, которая мечтала ослабить Россию чужими руками. Пока же мы видим лишь продолжение спектакля, где бывшие герои превращаются в дипломатических ссыльных.

Ранее он пояснил, почему американские сенаторы вновь дают пустые обещания Зеленскому.