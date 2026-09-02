«Не пытайтесь нас сожрать». Путин на ШОС разъяснил свою угрозу

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал собственную метафору с косатками и белыми медведями, прозвучавшую ранее на встрече с педагогами.

Соответствующее разъяснение глава государства дал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии, сообщает РИА Новости.

«Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке, слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам», — отметил глава государства.

Напомним, в ходе беседы с учителями в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) Путин объяснил причины проведения специальной военной операции (СВО) на примере пищевой цепочки в дикой природе. Тогда российский лидер обратил внимание на то, что косатки, обитающие по соседству, воспринимают белых медведей как мелкую добычу.

Ранее сообщалось о том, что Путин поздравил школьников, студентов и учителей с Днем знаний.