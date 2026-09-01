Уроки без домашки: в Госдуме рассказали, как будут учиться школьники по-новому

В Госдуме заговорили о возможной отмене домашних заданий — и причина этого предложения лежит не в желании облегчить жизнь ученикам, а в стремительном развитии технологий. Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что классические домашние работы в формате отчетов и проектов теряют смысл, потому что сегодня их можно выполнить за считанные минуты с помощью нейросетей.

По его мнению, школа должна адаптироваться к новой реальности, где искусственный интеллект стал доступным инструментом для каждого.

Раскрывая суть инициативы, депутат предложил поэтапный переход к принципиально иной модели обучения: вместо того чтобы давать задания на дом, учителя должны организовывать работу непосредственно на уроках. Схема проста: класс делится на небольшие группы, школьники совместно решают задачи, обсуждают материал и к концу занятия сдают готовый результат — будь то контрольная, творческая работа или коллективный проект. Такой формат, по замыслу автора, исключает возможность подмены учебного процесса работой нейросетей, поскольку вся деятельность происходит под контролем педагога, вживую, с обсуждением и аргументацией.

По его словам, с одной стороны, это снизит нагрузку на детей и родителей, избавит от бесконечных вечерних сидений за учебниками и фактически ликвидирует рынок «готовых домашних заданий», а с другой — потребует перестройки всего образовательного процесса: учителям придется осваивать новые методики групповой работы, а школьникам — учиться коммуникации и навыкам презентации, которые в одиночной работе не тренируются. Свинцов признает, что задача непростая и за один день ее не решить, но настаивает на том, что двигаться в этом направлении необходимо.

Парламентарий подчеркнул, что отказ от домашних заданий — это не популизм, а вынужденная реакция на цифровую эпоху. Если нейросети уже сейчас пишут сочинения и решают задачи на уровне отличника, то вопрос «чему и как учить» становится экзистенциальным. И, возможно, будущее действительно за коллективным творчеством в классе, а не за изолированными попытками школьника обмануть систему с помощью ChatGPT.

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