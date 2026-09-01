В американском городе Эшвилл (штат Северная Каролина) стартовал ежегодный экономический форум G20, где традиционно собираются министры финансов ведущих экономик мира. Однако главной интригой этого года стало не обсуждаемые макроэкономические показатели, а сам факт присутствия на саммите министра финансов России Антона Силуанова. Это первое участие российского представителя в мероприятии «Большой двадцатки» с 2023 года, и оно стало настоящим шоком для многих делегатов, особенно из числа европейских стран, которые были категорически против приглашения Москвы под предлогом действующих санкций.

Раскрывая подоплеку события, политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей пояснил, что решение о допуске российского министра продавил лично президент США Дональд Трамп. Его аргумент был прост и прагматичен: G20 — это площадка для обсуждения экономики, а не политических баталий, и исключение России из этого диалога лишает форум полноты и объективности. Европейцы, по словам эксперта, оказались в изоляции — их протесты были услышаны, но не приняты во внимание.

По его словам, последствия этого шага могут быть далеко идущими. С одной стороны, возвращение России за стол переговоров G20 символизирует начало разморозки экономических контактов, даже в условиях геополитического противостояния. С другой — это удар по европейской солидарности, которая показала свою уязвимость перед американским прагматизмом. Силуанов получил возможность участвовать в обсуждении глобальной повестки, касающейся долгов, инфляции и новых финансовых механизмов, что дает России шанс влиять на решения, которые ранее принимались без ее учета.

Эксперт резюмировал, что появление Силуанова в Эшвилле — это не просто протокольный жест, а стратегический ход, который может перезагрузить экономический диалог Запада и России. И если Трамп продолжит настаивать на экономической рациональности, в следующем году нас могут ждать еще более неожиданные решения.

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