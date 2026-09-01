«Учусь заново»: Эвелина Бледанс рассказала, как переживает 1 сентября

Телеведущая Эвелина Бледанс, как и миллионы родителей по всей стране, встретила 1 сентября с букетом цветов и ностальгическими мыслями. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что школа для нее — не просто этап в прошлом, а живой процесс, который продолжается благодаря ее сыну Семену.

По ее словам, сентябрьский аврал с активизацией родительских чатов и бесконечными организационными вопросами напоминает ей о том, что человек учится всю жизнь, и это вовсе не банальность, а реальность, с которой она сталкивается ежедневно.

Раскрывая свои чувства, звезда поздравила всех мам, пап и их детей с Днем знаний, пожелав родителям терпения, а ученикам — выносливости и интереса к учебе. Она отметила, что, несмотря на утреннюю неохоту вставать и делать то, что «заставляют», именно школа остается лучшим временем в жизни, где друзья и любимые учителя превращают обязаловку в радость. При этом Бледанс подчеркнула важный нюанс: современная школьная программа стала в разы сложнее, чем в ее годы, и детям сегодня требуется гораздо больше усилий, чтобы соответствовать требованиям.

Артистка своим примером показывает, что даже состоявшиеся люди продолжают учиться вместе с детьми, осваивая новые предметы, проекты и цифровые платформы. Она напоминает: труд — это неизбежная часть жизни, но именно через него приходят настоящие победы и знания, которые остаются с нами навсегда.

Ранее она наотрез отказалась от заграницы в пользу Сочи.