Под Ногинском, в коттеджном поселке «Новое Боково», произошло ДТП, которое привлекло внимание местных жителей. Один из них снял на видео, как владелец легкового автомобиля совершил опасный маневр. Результатом стало уничтоженное дерево, а сам виновник поспешил покинуть место происшествия, сообщил REGIONS.

Ролик, сделанный регистратором неравнодушного автомобилиста, моментально разошелся по местным пабликам, включая сообщество «Типичный Ногинск». На кадрах отчетливо запечатлено: машина, пытаясь обогнать, сворачивает на правую обочину. Однако замысел провалился — на дороге оказалось дерево. Удар получился сильным, но нарушителя это не остановило.

«На кадрах видно, как автомобиль съезжает на обочину, сбивает дерево и продолжает движение, будто ничего не произошло», — отмечает автор публикации.

Безнаказанным такой поступок не останется. Автоюрист Юрий Баранов в беседе с REGIONS пояснил, какие правовые последствия влечет подобное поведение. По его оценке, подобный маневр — грубое нарушение ПДД, которое создает реальную угрозу для других водителей.

«Это влечет за собой строгое административное наказание, вплоть до лишения водительских прав. Кроме того, факт оставления места ДТП отягчает вину водителя», — пояснил эксперт.

Специалист также указал на важную деталь, которую часто упускают из виду: уничтожение зеленых насаждений, пусть и случайное, в ходе нарушения правил влечет отдельную административную ответственность. Помимо штрафа за опасное вождение, нарушителю могут выставить счет за ущерб, нанесенный природе.

В соцсетях пользователи активно обсуждают запись и призывают правоохранителей установить личность водителя по номерному знаку — на видео он, судя по всему, читается хорошо.

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